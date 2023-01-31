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С 1 февраля изменится расписание движения поездов в районе Сочи

В связи с ремонтом тоннеля на перегоне Сочи-Мацеста в Краснодарском крае будет изменено расписание движения поездов с 1 февраля, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Основные изменения графика коснутся пригородных маршрутов. На маршруте Сочи – Имеретинский курорт перестанут курсировать четыре пары «Ласточек». У восьми пар пригородных поездов, которые отправляются со станций Роза Хутор, Имеретинский Курорт и Аэропорт, вместо Сочи конечной остановкой станет станция Мацеста. Изменения будут и в работе других составов.

Как уточнили в пресс-службе компании, ремонт продлится до 15 апреля. Планируется обновить свод и фасады порталов тоннеля, провести комплекс мероприятий, направленных на водоподавление.

Анастасия Назарова

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