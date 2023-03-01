Кино-туризм

В феврале в прокат вышел сериал «Раневская» о творческом пути актрисы. Его снимали в ее родном городе Таганроге, а местные СМИ активно освещали кинопроцесс. Возможно, интерес к жизни Фаины Георгиевны спровоцировал рост туристического потока. По данным городской администрации, он увеличился почти в 1,5 раза. Эксперты МегаФона подтвердили эти данные: интернет-активность туристов за год увеличилась на 54%. Оператор проанализировал, какие еще киноместа на Юге и Кавказе активно посещали абоненты.

В Новочеркасске количество путешественников стало больше на 32%. В 2020 году здесь снимали драму «Дорогие товарищи!» о событиях, происходивших в городе в 1962 году. Юлия Высоцкая, сыгравшая главную героиню, тоже родилась в Новочеркасске. Путешествуя по памятным местам в прошлом году, абоненты показали рост голосового трафика на 24%, интернета — на 42%, а количество СМС-сообщений увеличилось на 55%. Чаще всего в город приезжали жители Нижегородской области. Интересно, что нижегородцев, посетивших казачью столицу, было в 1,5 раза больше, чем жителей Московской области, которая по числу путешественников на втором месте. Также Новочеркасск интересен петербуржцам, волгоградцам и самарцам.

Сочинские курорты абоненты МегаФона в 2022 году посещали на 11% чаще, чем годом ранее, а их интернет-трафик вырос на 12%. На зимние месяцы приходится 17% турпотока. Именно на территории Большого Сочи и на побережье в Туапсинском районе снимали советскую комедию «Бриллиантовая рука». Отправление парохода «Михаил Светлов» в начале фильма осуществлялось из сочинского Морского порта. А события сцены, где герой Андрея Миронова попадает на «необитаемый» остров, проходили в достаточно людном месте на Суджукской косе в городе-герое Новороссийске.

В Геленджике туристический трафик по сравнению с прошлым годом вырос на 10%, а расход интернета увеличился на 22%. Здесь киноманы выкладывали «сторис» с локациями из фильма «Горько!», снятого в 2013 году и рассказывающего о том, насколько свадебная церемония в реальной жизни может отличатся от красивых фотографий в социальных сетях.

Самая громкая премьера года — сказка «Чебурашка» частично снималась на Кавказских Минеральных Водах: в Кисловодске, Пятигорске и Ессентуках. В январе этого года число отдыхающих на этих курортах выросло на 12% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Самыми частыми гостями, по данным МегаФона, здесь стали москвичи — 45% всех посетивших регион. На второй строчке — жители северной столицы с 8%, на третьем месте — путешественники из Волгограда и Астрахани с 4% на город.

На месте съемок фильма «Белое солнце пустыни» в районе бархана Сары-Кум в Дагестане мобильная сеть LTE от МегаФона появилась в июне прошлого года. За следующие 6 месяцев достопримечательность посетили около 50 тысяч человек. Они совершили в знаменитой локации более 150 тысяч голосовых вызовов и прокачали почти 2,5 тысяч гигабайт интернет-трафика, что сравнимо с 1200 онлайн-просмотрами легендарной киноленты.

Для обеспечения растущих интернет-потребностей путешественников, любящих кинематограф, МегаФон улучшил покрытие, запустив новые объекты связи в Таганроге, Новочеркасске, на Черноморском побережье, в заповеднике Сары-Кум в Дагестане и на пограничном переходе Верхний Ларс в Северной Осетии.

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