Садоводческим НКО проверят пульс

В процессе исключения из ЕГРЮЛ прекративших деятельность юрлиц Федеральная налоговая служба (ФНС) столкнулась со сложностями в части вывода из реестра садоводческих НКО: учитывая специфику работы таких организаций, которую ранее признал Конституционный суд (КС), ориентироваться на формальные признаки при их исключении не рекомендуется, а новых разъяснений по этому вопросу до сих пор не было. Решить проблему на текущей неделе ФНС попросила курирующая АПК вице-премьер Виктория Абрамченко, которая следит за поиском и вовлечением в оборот неиспользуемых сельхозземель. В итоге для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ правила договорились смягчить: перед возможным исключением НКО будут дополнительно уведомлять и ждать в ответ оповещения о том, что хоздеятельность продолжается — одного этого заявления будет достаточно для того, чтобы остаться в реестре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На этой неделе вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила поручения правкомиссии по вопросам развития садоводства и огородничества. Среди них — обращение к ФНС с просьбой направить федеральным органам налоговой службы разъяснения по тому, как выявлять некоммерческие товарищества, фактически прекратившие хоздеятельность, учитывая «правовые позиции, изложенные в постановлении Конституционного Суда от 2 декабря 2021 года №51-П».

Решение КС, на которое ссылается госпожа Абрамченко, фактически предполагает пересмотр некоторых статей ФЗ «О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». По закону «прекратившим деятельность» признавалось юрлицо, которое в течение года не представляло отчетность о налогах и сборах и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету.

Конституционный суд в 2021 году посчитал эти основания недостаточными: как следует из постановления КС, для любой некоммерческой организации регулярные банковские операции не являются «непременным проявлением ее уставной деятельности», а поэтому не могут расцениваться как «неопровержимое доказательство ее прекращения».

Ссылаясь на это постановление и поручение правительства, ФНС собирается дополнительно уведомлять садоводческие, огороднические и дачные объединения о возможном исключении из ЕГРЮЛ.

Этим же уведомлением юрлиц будут информировать о праве подачи заявления, если хоздеятельность организации продолжается, рассказали «Ъ» в ФНС. При направлении такого заявления организация не исключается из ЕГРЮЛ автоматически — дополнительного подтверждения продолжения хоздеятельности при этом не требуется. Следующее заседание правкомиссии по вопросам садоводства и огородничества назначено на март — на ней ФНС, вероятно, отчитается о первых результатах применения этих рекомендаций на практике.

Напомним, внимание правительства и курирующих АПК ведомств к работе ФНС по расчистке ЕГРЮЛ связано с реализацией госпрограммы по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозугодий: в ее рамках ранее Минсельхоз начал формировать реестр сельхозземель и создавать карты-схемы для актуализации данных об их состоянии. Предполагается, что из 19,4 млн га неиспользуемых земель (данные на 2021 год) к концу 2023-го удастся вовлечь 13,2 млн га (подробнее см. «Ъ» от 8 февраля).

Кристина Боровикова