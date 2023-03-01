В Анапе будут судить приезжего за надругательство над подростком

В Анапе завершили расследование уголовного дела в отношении приезжего, который совершил преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В августе 2022 года в дневное время 33-летний турист находился во дворе одного из многоквартирных домов на Анапском шоссе. Там он встретил 11-летнюю девочку, которую под выдуманным предлогом завел в цокольное помещение дома и совершил иные действия сексуального характера. После этого мужчина сбежал. Девочка пришла домой и рассказала о произошедшем маме.

Преступник пытался уехать из города. Но полицейские оперативно установили его местонахождение и задержали. На период следствия его заключили под стражу, которая продолжает действовать до сих пор.

В отношении него возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Теперь его вместе утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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