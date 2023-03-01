РЖД отчиталась о росте перевозок в поездах дальнего следования на 42% в феврале год к году

В феврале 2023 года перевозки пассажиров РЖД выросли на 12,7% по сравнению с февралем 2022 года, на дальних поездах — на 41,7%. За январь—февраль 164,8 млн человек воспользовались услугами российских железнодорожных перевозчиков.

В поездах дальнего следования за месяц было перевезено 16,1 млн пассажиров, в пригородных поездах — 148,7 млн человек.

«Пассажирооборот в феврале составил 7,5 млрд пассажиро-километров, на 35,1% превысив аналогичный показатель 2022 года»,— говорится в сообщении РЖД.

В феврале общий объем перевозок составил 81,4 млн человек. В пригородном сообщении — 74,1 млн пассажиров.

Объем пассажирских перевозок поездами растет на фоне закрытия аэропортов в южных и приграничных регионах после начала военной операции. Вчера, 28 февраля, аэропорт Петербурга Пулково был закрыт на несколько часов по плану «Ковер». В Минобороны это объяснили учениями. Как считают в отрасли, прецедент может отпугнуть часть авиапассажиров и заставить их чаще выбирать поезда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ковер-недолет».