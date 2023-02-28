Ковер-недолет

Беспрецедентное закрытие аэропорта Петербурга по плану «Ковер» из-за того, что в Минобороны назвали учениями, может отпугнуть часть авиапассажиров и заставить их чаще выбирать поезда, считают в отрасли. Число отказов от перелетов из-за опасений безопасности или опозданий невелико, но ощутимо для отрасли при любых форс-мажорах, включая плохую погоду. Все издержки в подобных ситуациях ложатся на авиакомпании: помимо расходов на топливо пассажиры имеют право требовать возврата билетов, а также компенсации за опоздания и срыв планов. Перевозчики отмечают, что эпизод в Пулково обошелся в «посильные, но существенные» суммы, и надеются на стабилизацию обстановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажирский самолет в аэропорту Пулково

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Пассажирский самолет в аэропорту Пулково

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Закрытие аэропорта Пулково может иметь негативное среднесрочное влияние на пассажиропоток, считают опрошенные “Ъ” эксперты. Ограничения по плану «Ковер» 28 февраля, предполагавшие запрет на полеты в радиусе 200 км от аэропорта Санкт-Петербурга, продлились около двух часов и завершились к полудню. Исходно сообщалось, что истребители поднимали в связи с обнаруженным неопознанный объектом — предположительно, беспилотником. В Минобороны заверили, что провели «тренировку». В ряде других регионов РФ, в том числе под Москвой, в тот же день упали беспилотники.

Согласно онлайн-табло Пулково, двухчасовое действие режима привело к задержке около 25 рейсов.

Разворачивать самолеты пришлось в том числе перевозчикам группы «Аэрофлот», S7, Smartavia и турецкой Turkish Airlines, летевшей из Антальи. «Аэрофлот» отменил четыре рейса и задержал пять, «Россия» — задержала шесть, не считая возвратных. Два самолета S7 задержались на час, в «Уральских авиалиниях» сообщили, что «по удачному стечению обстоятельств» смогли уложиться в расписание. Группа «Аэрофлот», S7, Azur Air и другие летающие в Петербург перевозчики от комментариев отказались.

Собеседник в одной из крупных компаний отметил, что в отрасли не были предупреждены о предстоящих учениях, но расходы «в масштабах бизнеса расценивают как небольшие». Источник “Ъ” в другой добавил, что в зимнее время перевозчики «готовы покружить над аэропортами по непогоде» и заранее предусматривают такие затраты. Но, несмотря на «посильные финансовые расходы», в компании столкнулись с «повышением внимания и звонков пассажиров» будущих рейсов по поводу возможной их отмены или задержки, особенно на линии Москва—Петербург. Возвратов билетов не было, уточнил он.

Источник еще в одной компании иронизирует, что для них крайне актуален вопрос, «кто заплатит за "тренировку": НЛО, ЗВО или ВСУ». Там уточнили, что общая себестоимость рейса Петербург—Москва на среднемагистральном самолете составляет порядка 1,2–1,5 млн руб., но предъявлять претензии ни Минобороны, ни аэропорту они не планируют «по понятным причинам».

В Smartavia, которой пришлось задержать девять самолетов в разных аэропортах, подтвердили “Ъ”, что «издержки для авиакомпании весьма ощутимы», не уточняя сумм.

Отказов от перелетов и массовой сдачи билетов в связи с инцидентом не наблюдалось.

Расходы перевозчиков в подобных ситуациях зависят от полетного времени до запасного аэропорта, необходимости дозаправки или замены воздушного судна, размещения пассажиров рейса в гостинице или времени стоянки в запасном аэропорту. Все расходы при любом форс-мажоре несут авиакомпании, а не аэропорты, отмечает независимый эксперт Елена Сахнова, «будь то второй круг или уход на запасной аэродром и по плохим метеоусловиям, и в случае антитерроручений». Расходы только на топливо за каждый дополнительный час полета на среднемагистральном самолете составляют около 250 тыс. руб. Она отмечает, что «не драматичные в масштабах бизнеса» затраты могут быть выше, если пассажиры требуют размещения или возврата средств.

В двух компаниях добавили, что конфликтов с клиентами из-за ситуации в Пулково не было, психологическая помощь никому не потребовалась. «Кто-то даже не понял, что случилось, некоторые не поверили в версию об учениях, но сохраняли спокойствие»,— описывает один из собеседников “Ъ”.

«Впервые ради “тренировки” закрывают третий аэропорт по пассажиропотоку в стране, но если перевозчиков уже сложно удивить, то отсутствие громких жалоб от более 2 тыс. человек, опоздавших,— удача для рынка»,— подчеркивает источник “Ъ” в отрасли.

Потенциально пассажиры имеют право отказаться от полета и требовать возврата средств от авиакомпаний или через билетные агрегаторы, говорит глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Тогда потенциальные потери на каждый отмененный рейс, по его оценке, могут превышать несколько миллионов рублей. В ряде случаев пассажиры могут потребовать в суде компенсаций других, в том числе моральных, издержек: за сорванную сделку или отмененную операцию. Но на практике получить средства получается редко, говорит эксперт. Если же суды поддержат пассажиров, нести расходы придется перевозчикам, которые, по его мнению, «вряд ли смогут обратить взыскание на инициаторов отмены рейсов».

После каждого подобного форс-мажора отрасль, по словам Ильи Зотова, сталкивается и с эмоциональными отказами от перелетов: «Люди склонны на фоне новостей предпочитать поезд самолету». В эту категорию попадают не только аэрофобы, но и деловые путешественники. Их доля в общем пассажиропотоке традиционно не превышает 1–2%, уточняет эксперт, но для компаний потери могут быть весьма ощутимы.

Айгуль Абдуллина