Прошедшей зимой петербуржцы чаще всего посещали Москву

Самым популярным туристическим направлением в период с декабря по февраль для петербуржцев стала столица России. На самолете до Москвы добирались 13% туристов, а на поезде — 76,2%, посчитали в сервисе планирования путешествий OneTwoTrip.

Среди популярных авианаправлений также оказались Сочи, куда отправилось 8,9% петербургских путешественников, и Калининград — 7,7%. В топ также попали Екатеринбург (4,2%), Самара (3,3%), Ереван (3,2%), Минеральные Воды (3,1%), Мурманск (2,8%), Уфа (2,7%) и Казань (2,6%).

Железнодорожные направления в регионы России оказались гораздо менее востребованы, чем в Москву: в Псков ездили 2,8% жителей Петербурга, в Петрозаводск — 2,4%, а в Тверь — 2,3%. Также среди пользующихся спросом городов оказались Вологда (1,6%), Краснодар (1,4%), Ярославль (1,3%), Нижний Новгород (1,2%), Белгород (1%) и Череповец (0,9%).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что на длинных февральских выходных каждый десятый турист России приехал в Петербург и Ленобласть.

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