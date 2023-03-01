Правительство Петербурга утвердило инфраструктурные проекты под кредиты из федерального бюджета

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором перечислены все городские объекты, для реализации которых планируется использовать кредиты из федерального бюджета. Инфраструктурные проекты отбирали на заседаниях президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили в пресс-службе Смольного.

В список попали развязка в районе Шкиперского протока, подключение ЗСЛ к Широтной магистрали с устройством развязки с Витебским проспектом, закупка 169 трамвайных вагонов для обновления парка Горэлектротранса, строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2», включая электродепо, а также возведение Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» до станции «Морской фасад».

Так, в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов Санкт-Петербург получит 14,5 млрд руб. в 2023 году, 6,3 млрд руб. в 2024-м и 1,8 млрд в 2025-м. Помимо этого, городу в 2022 году был предоставлен заем в размере 9,6 млрд руб.

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