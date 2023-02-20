В Ярославле начали ремонт Волжской набережной

На верхнем ярусе Волжской набережной в Ярославле начались работы по демонтажу старой плитки, сообщил мэр города Артем Молчанов. Он рассказал, что планируется отремонтировать 12 тыс. кв.м. плитки, находящейся в плохом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео Артема Молчанова Фото: Скриншот из видео Артема Молчанова

По словам господина Молчанова, для выполнения работ город заручился финансовой поддержкой регионального правительства и сейчас ведется разработка проектно-сметной документации для замены старого покрытия на новое.

«Плитка будет собрана, находиться на нашем хранении и использоваться там, где это возможно. Здесь, на территории набережной, мы готовимся к укладке гранитной плитки»,— сказал глава города.

В мэрии города сообщили, что работы будут завершены к 27 мая.

Алла Чижова