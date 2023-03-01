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35 домов могут снести у парка «Дубки» для новой застройки в Нижнем Новгороде

Несколько построек и 35 домов могут снести около парка «Дубки» в Ленинском районе Нижнего Новгорода, чтобы построить на участке новый жилой комплекс. Проект изменений планировки территории вынесен на общественные обсуждения, пишет GiperNN.

Фото: ООО «Сфера»

Фото: ООО «Сфера»

Документацию для территории площадью 18 га в границах проспекта Ленина, улиц Новикова-Прибоя, Станкозаводской, Снежной и Херсонской подготовила компания «Сфера» по заказу научно-производственной фирмы «Селеста».

На участке планируется возвести семь многоквартирных домов высотой до 25 этажей, подземные парковки, спортивный клуб, детский сад на 250 мест и храм в честь апостола Фомы. Строительство пройдет в два этапа.

По данным Kartoteka.ru, ООО НПФ «Селеста» зарегистрировано Нижнем Новгороде в июле 1992 года с уставным капиталом 5,7 млн руб. Основным видом деятельности является производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспорта. Компания принадлежит Людмиле и Сергею Агафоновым. Директор – Алексей Белов. По итогам 2021 года чистая прибыль составила 1,5 млн руб., выручка – 138,5 млн руб. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

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