35 домов могут снести у парка «Дубки» для новой застройки в Нижнем Новгороде

Несколько построек и 35 домов могут снести около парка «Дубки» в Ленинском районе Нижнего Новгорода, чтобы построить на участке новый жилой комплекс. Проект изменений планировки территории вынесен на общественные обсуждения, пишет GiperNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Сфера» Фото: ООО «Сфера»

Документацию для территории площадью 18 га в границах проспекта Ленина, улиц Новикова-Прибоя, Станкозаводской, Снежной и Херсонской подготовила компания «Сфера» по заказу научно-производственной фирмы «Селеста».

На участке планируется возвести семь многоквартирных домов высотой до 25 этажей, подземные парковки, спортивный клуб, детский сад на 250 мест и храм в честь апостола Фомы. Строительство пройдет в два этапа.