AVA Group представила цифровые продукты на YugBuild

Инновационные возможности собственной цифровой экосистемы холдинг AVA Group продемонстрировал на выставке YugBuild в Краснодаре.
Посетителям выставки было представлено несколько продуктов цифровой экосистемы компании:
- Интерактивная платформа AVALIN трансформирует привычные офисы продаж в современную цифровую платформу, позволяя клиенту увидеть будущий дом во всех подробностях. Возможности нового продукта позволяют оцифровать город и будут полезны как строительным компаниям, так и всем специалистам, имеющим отношение к градостроительству.
- Мобильные приложения и web-платформы от AVACORE оптимизируют работу инженерных служб при эксплуатации здания, помогают жителю управлять своим домом, совершать платежи, стать участником программы клиентской лояльности.
- Платформа для специалистов рынка недвижимости ITRIELT предназначена для продаж объектов в режиме «одного окна» с агентствами недвижимости. Платформа включает в себя личный кабинет агента с возможностью видеть все документы по сделке и управлять взаиморасчетами с застройщиком, чат поддержки, а также полную базу данных объектов, их статусов и цен.
«Способствуя запуску цифровой трансформации в сфере жилой недвижимости, AVA Group помогает продвижению политики осознанного строительства. Цифровые продукты холдинга повышают качество обслуживания клиентов и способствуют увеличению продаж. Мы считаем направление цифровизации одним из флагманских, понимая, что именно за развитием IT-сферы прогресс всех остальных направлениях бизнеса»,— отметила вице-президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.
Инвестиционный холдинг AVA Group основан в 2007 году. Штаб-квартира расположена в городе Краснодаре. Сегодня холдинг имеет развитую сеть представительств в городах РФ — Москва, Сочи, Анапа, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Норильск, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск. Начиная свою деятельность как девелопер, сегодня холдинг AVA Group инвестирует в развитие медицинского и гостиничного бизнеса, производство строительных материалов, логистику, цифровизацию. Политика устойчивого развития бизнеса предусматривает участие холдинга в спортивной жизни, заботе об экологии, общественной жизни городов присутствия.
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