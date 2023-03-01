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Возбуждено уголовное дело о мошенничестве после реконструкции Курской битвы на федеральные средства

В Сызрани возбуждено уголовное дело (ч.4 ст. 159 УК РФ) по подозрению в хищении денег выделенных Президентским фондом культурных инициатив общественной организации «Сплочение». Средства предназначались для реализации проекта «Историко-патриотический фестиваль для детей и подростков «Помню и горжусь!»

Глава «Сплочения», депутат думы Сызрани Сергей Иванов сообщил «Ъ», что узнал об уголовном деле из соцсетей: «Я позвонил утром следователю и спросил о том, почему меня не оповестили об этом обвинении. Мне сказали, что я не обвиняемый, дело возбуждено в отношении неизвестных».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее сызранские общественники написали заявление в прокуратуру на Сергея Иванова после организации «реконструкции Курской битвы». Представление проводилось в спортзале Сызранского филиала Самарского государственного технического университета. 550 студентов городских филиалов СамГТУ и СГЭУ провели пять реконструкций. Средства на реализацию этого проекта в размере около 2,175 млн руб. выделили организации «Сплочение» из Президентского фонда культурных инициатив. Общественников особенно возмутила статья расходов «спецэффекты» – на деле студенты били руками по макетам, изображая выстрелы.

Сергей Иванов уточнил, что на эти средства были закуплены автоматы, металлические танки, формы, баннеры и стенды. Также на эти деньги оплачивали съемку представления. «Все необходимое нам поставляли контрагенты. Я даже вносил свои деньги для реализации проекта»,–подчеркнул депутат.

Ани Айвазян

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