В Казахстане предложили отказаться от советских названий областей

Глава администрации Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил заменить названия нескольких областей времен СССР на исторические. Он заявил, что переименование области на Улытау, а также таких областей, как Жетысу и Абай, в честь казахских священных земель стало «вдохновляющим событием».

В 2022 году в послании народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать три новых региона — Абайскую, Жетысускую и Улытаускую области, летом вступил в силу соответствующий указ.

«Например, если переименовать Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, Восточно-Казахстанскую — в область Алтай, Северо-Казахстанскую — в область Кызылжар и Павлодарскую — в область Баянауыл, это, безусловно, вдохновит всех жителей страны»,— заявил господин Абдыгалиулы (цитата по Tengri News).

В Казахстане 17 областей и три города республиканского значения — Алма-Ата, Астана и Шымкент.

Ранее вице-премьер Казахстана Алтай Кульгинов сообщил, что в стране поменяют 3 тыс. «идеологически устаревших» названий городов и улиц.

Мария Федотова