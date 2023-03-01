Пассажиропоток на ЮУЖД вырос на 36,7%

В феврале со станций Южно-Уральской железной дороги отправили 596,3 тыс. пассажиров. Это на 36,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в ЮУЖД.

Пассажиропоток в пригородном сообщении вырос на 25,1%, в дальнем следовании — на 83,2%, до 158,7 тыс. пассажиров. Пассажирооборот в феврале вырос на 49,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 155,3 млн пасс-км. В том числе в пригородном сообщении — на 32,2%, до 33,3 млн пасс-км, в дальнем следовании – на 55,3%.

За январь-февраль пасажиропоток на ЮУЖД вырос на 27,4% к прошлому году и достиг 27,4%.