Глава бюро медсоцэкспертизы Ростовской области задержана за превышение полномочий

Ленинский районный суд Ростова отправил под домашний арест до 15 апреля руководителя ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Алину Медовник. Ее подозревают в превышении должностных полномочий ( ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По версии обвинения, глава бюро в 2017 году приняла работы по капитальному ремонту зданий ФКУ ГБ МСЭ по РО, хотя фактически подрядчик не исполнил свои обязательства. Компания ООО «М», выполнявшая ремонт, получила выплаты в размере 12,8 млн руб., что нанесло ущерб бюджету региона. В ГУ МВД Ростовской области отметили, что одно из зданий, подлежащих ремонту до настоящего времени не используется из-за невыполнения подрядчиком строительных работ.

Анастасия Назарова