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Хирурги в Ижевске провели операцию на желчевыводящих путях печени женщине с редкой патологией

В столице Удмуртии в Первой республиканской клинической больнице хирурги провели операцию на желчевыводящих путях печени. Как рассказала в Telegram вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук, в феврале пациентку санитарной авиацией доставили в больницу, где после первого этапа дренирования абсцесса печени у женщины выявили редкую патологию — болезнь Кароли.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

При данном генетическом заболевании происходит расширение внутрипеченочных желчных протоков. Патология встречается приблизительно один раз на 1 млн человек.


Во время второго этапа пациентке провели реконструктивную операцию с удалением левой доли печени. «Удаленные ткани представляли собой настоящий рубец и уже не выполняли печеночную функцию»,— отметила госпожа Пинчук.

В настоящее время пациентка находится дома. Раз в год женщине необходимо планово наблюдаться у врача, чтобы контролировать состояние здоровья.

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