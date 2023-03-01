Хирурги в Ижевске провели операцию на желчевыводящих путях печени женщине с редкой патологией

В столице Удмуртии в Первой республиканской клинической больнице хирурги провели операцию на желчевыводящих путях печени. Как рассказала в Telegram вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук, в феврале пациентку санитарной авиацией доставили в больницу, где после первого этапа дренирования абсцесса печени у женщины выявили редкую патологию — болезнь Кароли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

При данном генетическом заболевании происходит расширение внутрипеченочных желчных протоков. Патология встречается приблизительно один раз на 1 млн человек.

Во время второго этапа пациентке провели реконструктивную операцию с удалением левой доли печени. «Удаленные ткани представляли собой настоящий рубец и уже не выполняли печеночную функцию»,— отметила госпожа Пинчук.

В настоящее время пациентка находится дома. Раз в год женщине необходимо планово наблюдаться у врача, чтобы контролировать состояние здоровья.