Власти Казани ввели новые меры поддержки для семей мобилизованных

В Казани власти ввели новые меры поддержки для членов смей военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Речь идет об услугах сопровождения. Их могут предоставить семьям, которые проживают в Казани, и в которых проживают двое более несовершеннолетних детей до десяти лет. Услуги им предоставят волонтеры, они, к примеру, помогут семьям военнослужащих добраться до аэропорта, автовокзалов и железнодорожных вокзалов.

Для получения услуги казанцам нужно позвонить в АНО «Добрая Казань» по телефону горячей линии: +7(843)558-74-18

"Ъ-Казань"