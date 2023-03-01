В Ярославле необходима полная замена покрытия скейт-парка

Покрытие скейт-площадки в центре Ярославля требует демонтажа и полной замены. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по ЖКХ заявил директор школы олимпийского резерва №3, депутат муниципалитета Николай Куликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Скейт-площадка работает в парке Тысячелетия. Как пояснил господин Куликов, объект находится в ведении управления физкультуры и спорта мэрии Ярославля и на балансе школы олимпийского резерва №3.

«По этой площадке много проблем. Денег на ее содержание не выделяется. Получены документы независимой экспертизы. Поверхность скейт-площадки не соответствует технической документации и ГОСТу, и она подлежит демонтажу. Фанерное покрытие. Плюс там надо поставить забор, чтобы не было свободного доступа и посадить людей, которые бы следили»,— заявил депутат муниципалитета, директор школы олимпийского резерва №3 Николай Куликов.

В июне 2022 года мэрия ремонтировала скейт-площадку после того, как травму во время катания получил девятилетний мальчик. Родители ребенка обратились в суд. «Была получена травма, были судебные разбирательства. Нам присудили 300 тыс. возмещения ребенку за полученную травму»,— рассказал Николай Куликов.

По итогам рассмотрения вопроса на комиссии депутаты муниципалитета предложили мэрии представить варианты дальнейшей эксплуатации скейт-парка.

Андрей Иванов