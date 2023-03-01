«Мегаполис» пытается оспорить в суде запрет на продажу в Сукко земли под дачи

ООО «Мегаполис», аффилированное с холдингом «Евраз», пытается оспорить в суде решение мэрии Анапы, которая аннулировала проект двух больших участков в районе Сукко. Компания планировала продать землю под строительство дач, но, согласно генплану, там запрещено строить жилье, сообщает «Ъ-Юг».

Речь идет об участке площадью 26 га. Он находится в собственности «Мегаполиса» и относится к землям сельхозназначения, там не допускается строительство жилья. В 2013 году мэрия Анапы согласовала проект планировки, который предусматривал использование земли для дачной застройки. Однако позже в правила землепользования и застройки внесли изменения и участок отнесли к зоне с разрешенным возведением садовых и жилых домов.

В 2021 году специалисты мэрии Анапы выявили противоречие между правилами землепользования и застройки и генпланом Анапы. В итоге они отменили постановление 2013 года о согласовании проекта планировки. На основании этого Росреестр отказал в регистрации дачных участков, принадлежащих «Мегаполису».

Компания обратилась в Анапский городской суд с заявлением, в котором указала, что не может продать недвижимость и несет убытки. Однако суд отказал в удовлетворении требований «Мегаполиса», ссылаясь на то, что генплан как основополагающий документ территориального планирования является первичным по отношению к ПЗЗ. Компания обжаловала решение в апелляционной инстанции, дата слушания еще не определена.

Суд также рассмотрел аналогичный судебный спор между администрацией Анапы и ООО «Мегаполис» по участку площадью 33 га. Сначала решение было принято в пользу города, Краснодарский краевой суд оставил его без изменений, однако в кассационном суде судебный акт был отменен. Иск компании будут рассматривать заново.

Татьяна Ручкина

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