Суд вышел к Херсону

Суд в Крыму частично удовлетворил иск Фонда защиты вкладчиков Крыма (Фонд) к двум компаниям из Херсонской области. Фонд просил взыскать с них задолженность общей суммой свыше 170 млн руб., зачтя в ее счет недвижимость в Севастополе, которая была заложена под кредиты, полученные в украинском банке. В итоге истцу удалось добиться взыскания с одной из фирм лишь 23 млн руб., в остальной части в иске отказано из-за истечения сроков давности. Эксперты «Ъ-Кубань» считают, что решение неоднозначно, так как не содержит доказательств уведомления этих компаний о рассмотрении дела, кроме того, неясно, имели ли они возможность фактически участвовать в процессе в условиях происходящих в регионе событий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юристы считают решение крымского суда неоднозначным

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Юристы считают решение крымского суда неоднозначным

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Севастополя рассмотрел иск Фонда защиты вкладчиков Крыма к сельскохозяйственному обществу с ограниченной ответственностью «Днепр» и торговому дому «Украина» из Херсонской области, удовлетворив лишь 23 млн руб. из заявленных 170 млн. руб. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Фонд просил взыскать с «Днепра» 23 млн руб., а с «Украины» — почти 148,7 млн руб. задолженности по невозвращенным кредитам. При этом истец просил обратить взыскание на торговые помещения «Украины» в торговом центре «Очаковский» на улице Одесской, 29 в Севастополе общей площадью 1,9 тыс. кв. м.

Согласно материалам дела, взыскиваемые средства являются заемными, кредиты были выданы в 2013 году украинским ПАО «Райффайзенбанк "Аваль"» под залог торговых площадей. А в 2014 году Банк России прекратил деятельность подразделений ряда украинских банков на территории Крыма и Севастополя в связи с неисполнением ими обязательств перед вкладчиками, в том числе и подразделения «Райффайзенбанка».

После этого Фонд выплатил компенсации вкладчикам и получил права требования к заемщикам.

В рамках данного процесса Фонд как залогодержатель потребовал удовлетворения из стоимости заложенных площадей. Однако торговый дом «Украина» заявил о пропуске истцом трехлетнего срока исковой давности. Сельхозобщество «Днепр» отзыв на иск не представило и обоснованность требований не оспаривало.

При таких обстоятельствах суд решил взыскать долг только с «Днепра» 23 млн руб., а в иске к «Украине» отказать.

По данным «СПАРК-Интерфакс», сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Днепр» зарегистрировано в 1997 году в Бериславском районе Херсонской области, до 2020 года компанией владело ООО «Торговый дом "Украина"», в настоящее время владельцем является физлицо. ООО «Торговый дом "Украина"» зарегистрировано в Горностаевском районе Херсонской области (головная компания — аграрное ООО «Таврийская перспектива»). Обе компании обозначены в «СПАРКе» как украинские юридические лица.

Адвокат Александр Якимович, проанализировав судебный акт, сообщил «Ъ-Кубань», что считает решение крайне спорным, имеющим высокие риски обжалования.

«Самое главное, что бросается в глаза при изучении карточки дела,— "Днепр", с которого взыскали 23 млн руб., не подал в суд ни одного документа. При этом сам суд не сказал, уведомлялось ли общество о рассмотрении дела. И я, честно говоря, не представляю, как такое уведомления могло быть сделано в условиях происходящих в этом регионе событий, равно как непонятно и то, имели ли сотрудники "Днепра" физическую возможность явки в процесс. Вместе с тем мы знаем, что "Украина" вышла из договора с РФ о сотрудничестве в судебной сфере, и украинским юрлицам грозит ответственность за сотрудничество с российскими судами»,— говорит юрист.

Помимо этого, господин Якимович обратил внимание на то, что «Днепр» являлся участником генерального договора на осуществление кредитных операций, но в судебном акте отсутствуют доказательства того, что он фактически получал кредитные средства.

«Главный итог этого решения: торговый дом "Украина" может не платить "Райффайзен Банк "Аваль" деньги, занятые еще в 2013 году. И теперь гипотетически банк не сможет предъявить иск к РФ, которая прекратила его деятельность в Крыму»,— отмечает господин Якимович.

Михаил Волкодав

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