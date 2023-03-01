Культповестка

ВЫСТАВКИ
«Панк-культура. Король и Шут»
Дата: до 31 мая
Место: Центр современного искусства «Винзавод»
Выставка приурочена к премьере сериала «Король и Шут» и рассказывает об истоках и истории панк-культуры в России и мире. Экспозиция откроется 2 марта и расскажет, как этот жанр повлиял на искусство, моду и культуру в целом. Выставка займет белый и красный залы «Винзавода», один из которых будет посвящен группе «Король и Шут», а другой — истории жанра от рождения группы Sex Pistols до современного русского панка.
«1922. Конструктивизм. Начало»
Дата: до 12 марта
Место: Центр «Зотов»
Одно из самых громких направлений авангардного искусства родилось в 1920 году и почти сразу стало модным среди художников, скульпторов, музыкантов и поэтов того времени. На выставке представлены работы В. Кандинского, О. Розановой, Л. Поповой, А. Веснина, А. Родченко, Эль Лисицкого, К. Малевича, В. Хлебникова, А. Крученых и других. Основная задача организаторов — помочь зрителю проследить путь конструктивизма от идеи, родившейся в среде авангардистов в 1910-х, до нового направления в новом искусстве.
«Сны Сибири»
Дата: до 6 мая
Место: Государственный исторический музей
Выставка приурочена к 130-летию Транссибирской магистрали и включает в себя произведения искусства, археологические находки и иммерсивные технологии. Экспозиция сфокусирована на средневековой и древней истории народов, традиционно живущих по пути следования Транссиба. На выставке будут представлены произведения искусства народов Приуралья, Сибири и Дальнего Востока.
ТЕАТР
«Собачье сердце»
Дата: 16 марта в 19:00, 26 марта в 18:00
Место: ГАМТ
На сцене Малого театра постановка по повести Михаила Булгакова впервые была представлена в ноябре 2022 года. Роль профессора Преображенского досталась Василию Бочкареву, а за режиссуру отвечает Алексей Дубровский (на счету которого уже пять постановок в Малом театре). Также на сцене играют Игорь Петренко (доктор Борменталь), Виктор Низовой (Нарком), Михаил Мартьянов (Швондер) и другие.
«Чапаев и Пустота»
Дата: 28, 29 марта в 19:00
Место: Музей Москвы
Максим Диденко вместе с актерами «Мастерской Дмитрия Брусникина» представляет свою версию постановки по роману Виктора Пелевина. Пересказа первоисточника ждать не стоит — это скорее комментарий к произведению, выраженный в психоделической и постмодернистской форме. Брусникинцы известны своей любовью к экспериментальному театру, за которую давно снискали славу первопроходцев в жанровых постановках.
КИНО
«Сын»
Дата: с 23 февраля
Драма о взаимоотношениях отцов и детей с Хью Джекманом. Австралиец играет роль успешного мужчины Питера, у которого есть жена и новорожденный ребенок. В какой-то момент в его жизни появляются бывшая жена и сын, которого тот никогда не видел. История выстраивания отношений пропавшего отца с его сыном-подростком.
«Чекаго»
Дата: с 23 февраля
История маленького городка Чегаринска, который находится прямо на пути наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Молодой парень Никита хочется податься в Москву, однако для этого ему надо заработать денег. Путь заработка в городке очевиден.