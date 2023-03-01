Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Панк-культура. Король и Шут»

Дата: до 31 мая Место: Центр современного искусства «Винзавод»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Король и Шут» Австралия, Мельбурн, 1998 год. Фото: Jesse Marlow / Agence VU Марш панк-рокеров в Лондоне, 1980 год. Фото: Mirrorpix Демонстрация в Венском Бурггартене с панк-певицей Ниной Хаген (вторая слева), 1979 год. Фото: akg-images / brandstaetter images / Votava Бэнкси, «Война за территорию», 2003 год. Фото: AP Photo / Alberto Pezzali Следующая фотография 1 / 5 «Король и Шут» Австралия, Мельбурн, 1998 год. Фото: Jesse Marlow / Agence VU Марш панк-рокеров в Лондоне, 1980 год. Фото: Mirrorpix Демонстрация в Венском Бурггартене с панк-певицей Ниной Хаген (вторая слева), 1979 год. Фото: akg-images / brandstaetter images / Votava Бэнкси, «Война за территорию», 2003 год. Фото: AP Photo / Alberto Pezzali

Выставка приурочена к премьере сериала «Король и Шут» и рассказывает об истоках и истории панк-культуры в России и мире. Экспозиция откроется 2 марта и расскажет, как этот жанр повлиял на искусство, моду и культуру в целом. Выставка займет белый и красный залы «Винзавода», один из которых будет посвящен группе «Король и Шут», а другой — истории жанра от рождения группы Sex Pistols до современного русского панка.

«1922. Конструктивизм. Начало»

Дата: до 12 марта Место: Центр «Зотов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алексей Темерин, биомеханика, групповое упражнение «Выстрел из лука». Государственная экспериментальная театральная мастерская имени Всеволода Мейерхольда (ГЭКТЕМАС), 1927 год. Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина Александр Родченко, эскиз иллюстрации к первому изданию поэмы Владимира Маяковского «Про это». Часть 2, глава «Повторение пройденного», 1923 год. Государственный музей В.В. Маяковского Сергей Грузенберг, летающая модель «Columbus», перспектива, 1920-е. Музей архитектуры имени А.В. Щусева Следующая фотография 1 / 3 Алексей Темерин, биомеханика, групповое упражнение «Выстрел из лука». Государственная экспериментальная театральная мастерская имени Всеволода Мейерхольда (ГЭКТЕМАС), 1927 год. Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина Александр Родченко, эскиз иллюстрации к первому изданию поэмы Владимира Маяковского «Про это». Часть 2, глава «Повторение пройденного», 1923 год. Государственный музей В.В. Маяковского Сергей Грузенберг, летающая модель «Columbus», перспектива, 1920-е. Музей архитектуры имени А.В. Щусева

Одно из самых громких направлений авангардного искусства родилось в 1920 году и почти сразу стало модным среди художников, скульпторов, музыкантов и поэтов того времени. На выставке представлены работы В. Кандинского, О. Розановой, Л. Поповой, А. Веснина, А. Родченко, Эль Лисицкого, К. Малевича, В. Хлебникова, А. Крученых и других. Основная задача организаторов — помочь зрителю проследить путь конструктивизма от идеи, родившейся в среде авангардистов в 1910-х, до нового направления в новом искусстве.

«Сны Сибири»

Дата: до 6 мая Место: Государственный исторический музей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Сны Сибири» Фото: Государственный исторический музей Выставка «Сны Сибири» Фото: Государственный исторический музей Выставка «Сны Сибири» Фото: Государственный исторический музей Выставка «Сны Сибири» Фото: Государственный исторический музей Выставка «Сны Сибири» Фото: Государственный исторический музей Выставка «Сны Сибири» Фото: Государственный исторический музей Следующая фотография 1 / 6 Выставка «Сны Сибири» Фото: Государственный исторический музей Выставка «Сны Сибири» Фото: Государственный исторический музей Выставка «Сны Сибири» Фото: Государственный исторический музей Выставка «Сны Сибири» Фото: Государственный исторический музей Выставка «Сны Сибири» Фото: Государственный исторический музей Выставка «Сны Сибири» Фото: Государственный исторический музей

Выставка приурочена к 130-летию Транссибирской магистрали и включает в себя произведения искусства, археологические находки и иммерсивные технологии. Экспозиция сфокусирована на средневековой и древней истории народов, традиционно живущих по пути следования Транссиба. На выставке будут представлены произведения искусства народов Приуралья, Сибири и Дальнего Востока.

ТЕАТР

«Собачье сердце»

Дата: 16 марта в 19:00, 26 марта в 18:00 Место: ГАМТ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спектакль «Собачье сердце» Фото: Евгений Люлюкин Спектакль «Собачье сердце» Фото: Евгений Люлюкин Спектакль «Собачье сердце» Фото: Евгений Люлюкин Спектакль «Собачье сердце» Фото: Евгений Люлюкин Спектакль «Собачье сердце» Фото: Евгений Люлюкин Спектакль «Собачье сердце» Фото: Евгений Люлюкин Спектакль «Собачье сердце» Фото: Евгений Люлюкин Следующая фотография 1 / 7 Спектакль «Собачье сердце» Фото: Евгений Люлюкин Спектакль «Собачье сердце» Фото: Евгений Люлюкин Спектакль «Собачье сердце» Фото: Евгений Люлюкин Спектакль «Собачье сердце» Фото: Евгений Люлюкин Спектакль «Собачье сердце» Фото: Евгений Люлюкин Спектакль «Собачье сердце» Фото: Евгений Люлюкин Спектакль «Собачье сердце» Фото: Евгений Люлюкин

На сцене Малого театра постановка по повести Михаила Булгакова впервые была представлена в ноябре 2022 года. Роль профессора Преображенского досталась Василию Бочкареву, а за режиссуру отвечает Алексей Дубровский (на счету которого уже пять постановок в Малом театре). Также на сцене играют Игорь Петренко (доктор Борменталь), Виктор Низовой (Нарком), Михаил Мартьянов (Швондер) и другие.

«Чапаев и Пустота»

Дата: 28, 29 марта в 19:00 Место: Музей Москвы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спектакль «Чапаев и Пустота» Фото: Театр Практика Спектакль «Чапаев и Пустота» Фото: Театр Практика Спектакль «Чапаев и Пустота» Фото: Театр Практика Спектакль «Чапаев и Пустота» Фото: Театр Практика Спектакль «Чапаев и Пустота» Фото: Театр Практика Следующая фотография 1 / 5 Спектакль «Чапаев и Пустота» Фото: Театр Практика Спектакль «Чапаев и Пустота» Фото: Театр Практика Спектакль «Чапаев и Пустота» Фото: Театр Практика Спектакль «Чапаев и Пустота» Фото: Театр Практика Спектакль «Чапаев и Пустота» Фото: Театр Практика

Максим Диденко вместе с актерами «Мастерской Дмитрия Брусникина» представляет свою версию постановки по роману Виктора Пелевина. Пересказа первоисточника ждать не стоит — это скорее комментарий к произведению, выраженный в психоделической и постмодернистской форме. Брусникинцы известны своей любовью к экспериментальному театру, за которую давно снискали славу первопроходцев в жанровых постановках.

КИНО

«Сын»

Дата: с 23 февраля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Сын» Кадр из фильма «Сын» Кадр из фильма «Сын» Кадр из фильма «Сын» Кадр из фильма «Сын» Следующая фотография 1 / 5 Кадр из фильма «Сын» Кадр из фильма «Сын» Кадр из фильма «Сын» Кадр из фильма «Сын» Кадр из фильма «Сын»

Драма о взаимоотношениях отцов и детей с Хью Джекманом. Австралиец играет роль успешного мужчины Питера, у которого есть жена и новорожденный ребенок. В какой-то момент в его жизни появляются бывшая жена и сын, которого тот никогда не видел. История выстраивания отношений пропавшего отца с его сыном-подростком.

«Чекаго»

Дата: с 23 февраля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Чекаго» Кадр из фильма «Чекаго» Кадр из фильма «Чекаго» Кадр из фильма «Чекаго» Кадр из фильма «Чекаго» Кадр из фильма «Чекаго» Следующая фотография 1 / 6 Кадр из фильма «Чекаго» Кадр из фильма «Чекаго» Кадр из фильма «Чекаго» Кадр из фильма «Чекаго» Кадр из фильма «Чекаго» Кадр из фильма «Чекаго»

История маленького городка Чегаринска, который находится прямо на пути наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Молодой парень Никита хочется податься в Москву, однако для этого ему надо заработать денег. Путь заработка в городке очевиден.