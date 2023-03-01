Суд продлил банкротство орловского завода проволоки «Промметиз Русь» до августа 2023 года

Арбитражный суд Орловской области продлил конкурсное производство на заводе по производству проволоки ООО «Промметиз Русь» до 18 августа 2023 года. Это следует из судебной документации. Ранее о продлении банкротства ходатайствовал арбитражный управляющий Михаил Бологов.

Суд признал компанию банкротом в феврале 2022 года из-за 8,4 млн руб. долга перед налоговой службой. «Промметиз Русь» не оплатил налог на имущество организаций за 2019 год, а также страховые взносы за первые два квартала 2020 года.

Кредиторами завода являются более десяти компаний. Крупнейшим является долг находящего в процедуре санации Московского индустриального банка, который заявил 2,4 млрд руб. требований.

Ранее кредиторы предприятия планировали перенести рассмотрение дела о его банкротстве в Верховный суд РФ. Однако он отказался рассматривать жалобу 5825256 на решения нижестоящих инстанций, которые не стали отменять одно из решений собрания кредиторов, давшее Московскому индустриальному банку возможность выбирать кандидатуру арбитражного управляющего.

О росте корпоративных банкротств читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Контрагент-провокатор».

Александр Прытков

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