Крымская железная дорога взыскивает с властей Севастополя 102 млн рублей убытков

Арбитражный суд Севастополя принял к производству иск Крымской железной дороги к властям города о взыскании свыше 102 млн руб. убытков, возникших в результате государственного регулирования в 2019 году тарифов на пригородные перевозки пассажиров. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Крымской железной дороги Фото: сайт Крымской железной дороги

Отмечается, что ответчиками по иску ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) стали Правительство Севастополя, его департамент финансов, а также департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Третьим лицом в дело суд привлек Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

О подробностях относительно обстоятельств, легших в основание иска, пока не сообщается. В пресс-службе КЖД не смогли оперативно прокомментировать суть выдвинутых претензий.

Заседание назначено на 27 марта.

Ранее сообщалось, что пассажирооборот на Крымской железной дороге в 2022 году вырос на 33,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за минувший год услугами железнодорожного транспорта в Крыму воспользовались 8,3 млн пассажиров, из которых 2,6 млн человек перевезли поезда дальнего следования, 5,6 млн — пригородного. Грузооборот на КЖД в минувшем году составил 4,9 млн тонн грузов, что на 36% больше, чем годом ранее. По данным пресс-службы компании, в январе 2023 года КЖД перевезла более 600 тыс. пассажиров: в пригородном сообщении – свыше 442 тыс., а в дальнем – почти 207 тыс. человек.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ФГУП «Крымская железная дорога» создано в 2015 году, на нем работает свыше пяти тыс. человек, в 2021 году предприятие показало выручку в размере более 4,1 млрд руб., при этом убыток составил 3,4 млрд руб.

Михаил Волкодав

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