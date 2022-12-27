Пассажирооборот на Крымской железной дороге за год вырос на 33%

Пассажирооборот на Крымской железной дороге (КЖД) в 2022 году вырос на 33,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП «КЖД» в Telegram.

Всего за 2022 год услугами железнодорожного транспорта в Крыму воспользовались 8,3 млн пассажиров, из которых 2,6 млн человек перевезли поезда дальнего следования, 5,6 млн — пригородного. Грузооборот на КЖД в текущем году составил 4,9 млн тонн грузов, что на 36% больше, чем годом ранее.

За счет изменений, произошедших в 2022 году, на КЖД увеличили число направлений и составность поездов. В 2023 году предприятие планирует построить два новых переезда на станции «Азовская» и на 1537-м км, пассажирские платформы и двухпутные вставки на участке «Владиславовка — Семь Колодезей».

Анастасия Донскова

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