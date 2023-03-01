До конца года в Краснодаре отремонтируют 407 многоквартирных домов

До конца года в Краснодаре обновят 407 многоквартирных домов. Из плана на 2023 год в городе уже отремонтировали 49 многоэтажек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Всего на Кубани более пяти тыс. домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт. В план этого года включили более 1 тыс. Его выполнение начали досрочно и уже завершили строительно-монтажные работы на 127 объектах.

Вице-губернатор Андрей Прошунин осмотрел дом по улице 2-я Пятилетка в Краснодаре, который включен в план 2023 года. Здесь уже обновляют фасад. Все работы идут с опережением графика, ремонт планируют завершить в конце марта.

«После назначат комиссионную приемку. Благодаря высокой платежной дисциплине собственников сумма, выделенная на капремонт фасада, составила порядка 12 миллионов рублей», – отметил гендиректор Фонда капремонта края Михаил Лысенко.

В 2022 году на Кубани капитально отремонтировали 673 дома. Там провели более 1 тыс. строительно-монтажных работ. На них потратили 3 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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