На Кубани на капремонт 730 домов потратили 3 млрд рублей

В 2022 году в Краснодарском крае капитальный ремонт провели в более чем 730 домах. На выполнение работ было направлено около 3 млрд руб, сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.

План на этот год по ремонту 673 домов, в которых проживает более 70 тыс. человек, был выполнен полностью. В 439 зданиях обновили крыши, в более 120 — фасады, в 50 — заменили 159 лифтов. Кроме того, отремонтировали около 517 внутридомовых инженерных систем.

При этом в регионе уже приступили к выполнению плана на 2023 год, по которому уже отремонтировано 63 дома. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы еще на 86 объектах на территории 19 муниципальных образований, в том числе Краснодара, Горячего Ключа, Туапсинского, Курганинского, Павловского, Северского и Тихорецкого районов.

Всего в 2023 году планируют провести капремонт в 1028 многоквартирных домах. В них необходимо выполнить более 1,7 тыс. видов работ. Для проведения ремонта большинства домов уже определены подрядчики.

Татьяна Ручкина

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