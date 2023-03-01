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Больше 12 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

В Удмуртии в период с 20 по 26 февраля острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 12,5 тыс. человек. При этом порядка 7,3 тыс. случаев зарегистрировали среди детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. За неделю также зафиксировали 227 вирусов гриппа.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Балезинском районе закрыли детский сад. Образовательный процесс также приостановили в 74 классах в 34 школах и 29 группах в 24 детских дошкольных учреждениях

Отмечается, что наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечались в Каракулинском и Воткинском районах, а также в Глазове и Воткинске. В Ижевске за прошлую неделю ОРВИ заболело 6,2 тыс. человек, что поставляет 50% от общего количества заболевших в регионе.

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