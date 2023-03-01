В Башкирии на зданиях школ повесят мемориальные доски с именами погибших на СВО

На зданиях школ в Башкирии установят 18 мемориальных досок с именами военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Таким образом память погибших увековечат в Краснокамском, Ермекеевском, Бакалинском, Кушнаренковском, Бураевском, Альшеевском, Учалинском, Калтасинском, Абзелиловском и городе Уфа. Постановление, подписанное премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым, опубликовано на портале правовой информации.

Премьер-министр также поручил присвоить нескольким школам имя героев Советского союза: в селе Елимбетово Стерлибашевского района образовательное учреждение будет носить имя Сафы Хасанова, образовательное учреждение в деревне Покровка в Федоровском районе — Геннадия Казанина, а Толбазинская башкирская гимназия в Федоровском районе — Рашита Назарова.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте