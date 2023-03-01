Экс-директор приволжской школы получила за фиктивно устроенного на работу дворника 400 тыс. рублей

Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Астраханской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора школы, подозреваемой в мошенничестве.

По информации СУ СК, подозреваемая, являясь директором одной из школ в Приволжском районе, фиктивно устроила на должность дворника своего знакомого. С ноября 2020 по май 2022 года мужчине начислялась зарплат, хотя фактически он обязанности дворника не исполнял. Денежные средства он передавал подозреваемой, причинив ущерб администрации муниципального образования на общую сумму почти 400 тыс. руб.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Марина Ковалева