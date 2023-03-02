Под счастливой звездой

«Он был больше, чем звезда. Патрик был кометой, ему нравилось летать высоко, со своим характером, харизмой, щедростью и удивительным навыком делиться с публикой эмоциями» — так новый художественный руководитель балета Парижской оперы Хосе Мартинес рассказал о герое гала-вечера Патрике Дюпоне. Его имя мало знакомо русскому зрителю, хотя он и много играл в кино (например, с Майей Плисецкой в мюзикле «Прерывистые сердца» и Аленом Делоном в триллере Жиля Беа «Танцевальная машина»), гастролировал по миру с труппой своего имени «Дюпон и его звезды» (он был одним из первых танцоров, кто придумал пойти с балетом в массы и зарабатывать своим именем на жизнь), а в последние годы участвовал во французских аналогах «Танцев со звездами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Майя Плисецкая и Патрик Дюпон во время репетиции балета Мориса Бежара «Куродзука», 1999 год. Фото: / Reuters / / Reuters Ален Делон и Патрик Дюпон, 1990 год. Фото: PICOT / Gamma-Rapho / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Майя Плисецкая и Патрик Дюпон во время репетиции балета Мориса Бежара «Куродзука», 1999 год. Фото: / Reuters / / Reuters Ален Делон и Патрик Дюпон, 1990 год. Фото: PICOT / Gamma-Rapho / Getty Images

Дюпона французы часто сравнивают с Нуреевым и называют одним из самых дерзких и ярких танцоров в истории. В 16 лет, что очень рано даже для самых одаренных, Дюпон стал частью балетной труппы Парижской оперы, в 21 год — ее «этуалью» (звездой), а через десять лет возглавил ее, придя в 1990 году на смену самому Рудольфу Нурееву. Мартинес, который тогда был танцором, называет те годы самыми «рокерскими», а партнерши Дюпона сравнивают его по драйву с Джеймсом Дином. И Дюпон не был бы собой, если бы его роман с оперой Гарнье не закончился через семь лет большим скандалом. Изабель Аджани позвала танцора стать членом жюри на Каннском фестивале 1997 года, за отсутствие на работе в течение двух недель его уволили, а затем он подал в суд и выиграл дело. Однако, когда его попросили вернуться в качестве приглашенной этуали, он из принципа решил выбрать независимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патрик Дюпон

Фото: Jack Mitchell / Getty Images Патрик Дюпон

Фото: Jack Mitchell / Getty Images

Идея гала-вечера пришла Орели Дюпон, бывшему худруку Парижской оперы, еще два года назад, когда Патрика Дюпона не стало на 62-м году жизни из-за осложнений с сердцем вследствие тяжелого ракового заболевания. Любопытная деталь: на французском их фамилии звучат одинаково, но пишутся по-разному, у Орели на конце — T, а Патрика — D, которые он всегда в шутку называл символом танцора: «D, как Danseur». Программа вечера была создана по наброскам Орели Дюпон, но, к сожалению, в зале ее не было.

Представление началось с фильма с нарезками из легендарных выступлений Дюпона — кадры из балетов «Корсар», «Дон Кихот» и «Песни странствующего подмастерья» чередовались с его видеоинтервью. Когда Патрика спрашивают, какие у него есть недостатки, он отвечает «критика себя» и с юмором рассуждает о деле своей жизни. По традиции первая часть балетного гала-вечера в Опере Гарнье — дефиле, вся труппа и этуали в белоснежных пачках и сверкающих диадемах Chanel собираются на сцене вместе с «крысятами» — самыми молодыми учениками Парижской школы танца под музыку марша из «Троянцев» Берлиоза. Когда Патрик Дюпон стал художественным руководителем, ему пришла в голову гениальная задумка «собрать на одной сцене всех танцоров, которые на протяжении полувека заставляли сердца зрителей биться чаще». Он попросил всех живущих этуалей принять участие в дефиле — ведь бывших звезд не бывает. В честь Дюпона организаторы вечера решили воспользоваться тем же приемом. Так, на сцене оказались величайшие танцоры современности, которые работали с Патриком: Мари-Аньес Жило, Жозетт Амьель, Элизабет Платель, Франсуа Алю, Летиция Пюжоль, Мари-Клод Пьетрагалла, Фанни Гайда, Кароль Арбо, Сирил Атанасофф, Манюэл Легри, Элеонора Аббаньято, Жорж Пилетта и самая старшая Клод Бесси, которую Дюпон ласково называл «моя крестная».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Патрик Дюпон в балете «Вацлав», 1980 год. Фото: Jacques Moatti Дюпон в балете «Кот в сапогах», 1985 год. Фото: Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Патрик Дюпон в балете «Вацлав», 1980 год. Фото: Jacques Moatti Дюпон в балете «Кот в сапогах», 1985 год. Фото: Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images

Во втором отделении гостям показали «Вацлава» Джона Ноймайера, созданного специально под Дюпона как оммаж другому величайшему танцору, Вацлаву Нижинскому, который мечтал поставить хореографию под музыку Баха. Именно эта роль после первого же спектакля принесла Патрику статус этуали. А следом — пронзительный па-де-де «Песни странствующего подмастерья» Мориса Бежара на музыку Густава Малера. Сначала Дюпон исполнил его в паре с Нуреевым (это было прощальное выступление Рудольфа), а позже танцевал его со своим ближайшим другом Жан-Мари Дидьером. На гала-вечере в роли Дюпона выступил танцор-этуаль Жермен Луве, а партию Нуреева исполнил этуаль Уго Маршан. Завершился спектакль классическими «Этюдами» или балетом о балете. Хореография датчанина Харальда Ландера построена по принципу танцевального класса — это была одна из любимых программ Дюпона: высокотехничный, он всегда обожал ее исполнять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бает «Этюды» Фото: Julien Benhamou Балет Парижской Национальной оперы Фото: Agathe Poupeney / Divergence-images.com Парижская опера, украшенная для гала-вечера в честь Патрика Дюпона Фото: Thibaut Chapotot Следующая фотография 1 / 3 Бает «Этюды» Фото: Julien Benhamou Балет Парижской Национальной оперы Фото: Agathe Poupeney / Divergence-images.com Парижская опера, украшенная для гала-вечера в честь Патрика Дюпона Фото: Thibaut Chapotot

После спектакля гостей вечера, организованного при поддержке AROP (друзей Парижской оперы), мецената танцевальной программы Chanel и официальных часов Оперы Rolex, ждал ужин, над меню которого работало несколько звездных шефов: за первое блюдо отвечала руководящая кухней в ресторане La Feniere в Любероне Надя Саммю, за второе — Свен Шартье, создавший гастрономический проект Oiseau Oiseau в Ла-Перш, куда парижане бегут прятаться на выходные, чтобы отведать сезонные деликатесы из овощей с местных грядок. Финалом ужина стала шоколадная тарталетка от дочери легендарного шоколатье с улицы Туренн Жака Генана: она работает рука об руку с отцом и помогает ему создавать созвучные времени классические десерты. Праздник продолжался в Ротонде постоянных зрителей на нижних этажах Оперы Гарнье до четырех утра, где меценаты, звездные гости и труппа танцевали под сет одной из любимых диджеев Карла Лагерфельда Агат Муган — по завету Патрика Дюпона, который говорил, что жизнь создана для танца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель балета Парижской оперы Хосе Мартинес с танцорами балетной труппы.

Фото: Julien M. Hekimian / Getty Images Художественный руководитель балета Парижской оперы Хосе Мартинес с танцорами балетной труппы.

Фото: Julien M. Hekimian / Getty Images

Лидия Агеева