Ейский район за год принял почти 800 тысяч туристов

Ейский район за 2022 год посетили около 800 тыс. отдыхающих. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Власти муниципалитета планируют развивать круглогодичную туристическую инфраструктуру, как отметил врио главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

«Четыре базы отдыха на Косе Долгой не работают уже более десяти лет. Это порядка 800 мест, которые в пик сезона могут быть заполнены на 70–80%»,— отметил господин Зарицкий.

В настоящее время в регионе ведут подготовку пляжей к новому курортному сезону. Как пояснил временно исполняющий обязанности главы минкурортов края, установка домиков для проживания, магазинов и точек развлечений на пляжных территориях недопустима. Завершить работы планируют к 1 мая 2023 года.

Анастасия Донскова

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