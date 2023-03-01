Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ейский район за год принял почти 800 тысяч туристов

Ейский район за 2022 год посетили около 800 тыс. отдыхающих. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Власти муниципалитета планируют развивать круглогодичную туристическую инфраструктуру, как отметил врио главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

«Четыре базы отдыха на Косе Долгой не работают уже более десяти лет. Это порядка 800 мест, которые в пик сезона могут быть заполнены на 70–80%»,— отметил господин Зарицкий.

В настоящее время в регионе ведут подготовку пляжей к новому курортному сезону. Как пояснил временно исполняющий обязанности главы минкурортов края, установка домиков для проживания, магазинов и точек развлечений на пляжных территориях недопустима. Завершить работы планируют к 1 мая 2023 года.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...