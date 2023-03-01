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Коммерсантъ FM
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Индекс деловой активности в промышленности КНР достиг 11-летнего максимума

В феврале индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая поднялся, по данным Национального бюро статистики Китая, с 50,1 до 52,6 пункта. Это значительно превысило прогнозы аналитиков, ожидавших рост до 50,5 пункта, а также является самым высоким показателем с апреля 2012 года, когда он составлял 53,6. Показатель выше 50 пунктов свидетельствует об оживлении деловой активности, ниже 50 пунктов — об ухудшении экономической ситуации.

Как отмечается в заявлении бюро, показатель PMI свидетельствует о продолжающемся улучшении производственного и делового климата в стране. Компании и промышленные предприятия повысили производительность после снятия жестких пандемических ограничений. Особенно активно рос показатель PMI в производстве мебели, металлоизделий и электротехнического оборудования — все они превысили отметку 60 пунктов. Индексы производства и новых заказов достигли 56,7 и 54,1.

Между тем, как отметил в интервью Reuters экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард, «высокие показатели PMI отчасти отражают низкую отправную точку, с которой пошел рост экономики, и, скорее всего, они упадут обратно в ближайшее время на фоне замедления темпов восстановления».

О том, чего ждут в МВФ от экономики Китая,— в материале «Ъ» «Китай переходит к росту на свои».

Алена Миклашевская

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