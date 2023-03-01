В Сургуте суд вынес приговор Рае Мамедовой по делу о возбуждении ненависти к русским

Сургутский суд (Ханты-Мансийский автономный округ) вынес приговор Раи Мамедовой, обвиняемой в возбуждение ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок — три года условно.

Напомним, причиной уголовного преследования стали голосовые сообщения Раи Мамедовой в общедомовом чате. Сообщения женщина отправляла в ответ на видео, на котором сосед ругает ее детей за порчу лифта в доме. В голосовых сообщениях она оскорбительно высказалась и в отношении соседа, и в отношении русских. «Русские есть достойные, но вот здесь в группе одни твари. Очкошники. По жизни сидим мы с братвами, обсуждаем вас, русских, как вы очкуете по жизни», — заявила тогда женщина.

Как ранее заявляло следствие, своими сообщениями, женщина хотела «унизить достоинство неопределенного круга лиц русской национальности, в том числе в связи с отношением к религии и местом происхождения, не относящимся к Кавказскому региону, возбудить ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности». Сама Рая Мамедова заявляла, что ее спровоцировали на данные высказывания.

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