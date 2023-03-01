Умер рекордсмен по числу голов на чемпионате мира по футболу

Экс-нападающий сборной Франции по футболу Жюст Фонтен умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщило AFP со ссылкой на его родственников.

За свою карьеру Жюст Фонтен играл за «Реймс» (1956–1962), «Ниццу» (1953–1956) и марокканскую «Касабланку» (1950–1953). Всего он забил около 200 голов.

Жюст Фонтен также играл в сборной Франции по футболу, в играх за национальную сборную забил 30 голов. На чемпионате мира по футболу 1958 года он забил 13 голов, став рекордсменом по числу забитых мячей за один чемпионат.

В 2014 году ему вручили «Золотую бутсу» за достижение на чемпионате 1958 года. В 2020 году Жюст Фонтен также стал обладателем ордена Почетного легиона Франции.

Олеся Павленко