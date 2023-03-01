Севастопольский зоопарк получил предостережение Россельхознадзора за работу без лицензии

В городе Севастополь обнаружен зоопарк, работающий без разрешительного документа. Об этом сообщает Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора.

По результатам проверки установлено, что ИП М. А. Колосовский вблизи села Терновка работает без лицензии. Предпринимателю за нарушение действующего законодательства выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

«Управление напоминает, что в соответствии с требованиями федерального закона №498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" процедуру лицензирования должны пройти все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. После 1 января 2022 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается»,— сообщает ведомство.

В январе в городе Севастополе оштрафовали директора дельфинария, который выпустил четырех дрессированных афалин в море, на 250 тыс. руб.

Екатерина Мухамедова

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