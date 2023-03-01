Главгосэкспертиза одобрила проект второго этапа строительства ШМСД в Петербурге

Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию на строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра заключений экспертизы объектов капитального строительства.

В рамках второго этапа будет возведен участок от Витебской развязки до пересечения с Союзным проспектом, а также мост через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Саму Витебскую развязку начали строить весной 2021 года в рамках первого этапа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что строительство ШМСД в Петербурге подорожало до 340 млрд рублей при первоначальной оценке в 160 млрд.

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