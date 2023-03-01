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Коммерсантъ FM
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«10-летний юбилей празднует Expo Chicago»

Дмитрий Буткевич — о событиях в арт-мире

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказ о крупнейших художественных ярмарках, которые запланированы на 2023 год.

Фото: Expo Chicago

Фото: Expo Chicago

Продолжаю рассказывать о том, какие арт-ярмарки проводятся в мире.

SP-Arte, Сан-Паулу. В самом конце марта в 19-й крупнейшей художественной ярмарке Бразилии примут участие более 150 экспонентов.

А в середине апреля празднует 10-летний юбилей Expo Chicago, где примет участие более 170 галерей.

И теперь — в Брюссель, где 21-23 апреля состоится 39-я выставка Art Brussels. Она возвращается в два зала культовой Брюссельской выставки — здания в стиле ар-деко, построенного в 1935 году. На ярмарке будут представлены 152 галереи. Сообщают, что Энн Виерштрайте ушла с должности управляющего директора ярмарки и теперь работает старшим советником, а заменила ее Неле Верхарн.

Одновременно в Америке проводится в 15-й раз Далласская художественная ярмарка; здесь будет около 100 экспонентов. С 2016 года ярмарка сотрудничает с Художественным музеем Далласа для приобретения работ с ярмарки в постоянную коллекцию музея, и за эти годы сумма, выделенная на такие покупки, выросла с $50 тыс. до $150 тыс.

А вот и далекие восточные территории — ярмарка Taipei Dangdai, которая пройдет в столице Тайваня в середине мае уже в третий раз. В 2022-м здесь побывали 60 экспонентов и около 20 тыс. посетителей.

И ровно в те же дни сразу несколько нью-йоркских событий. Это Independent и TEFAF. TEFAF соберет более 90 экспонентов на Парк-авеню, а Independent New York — более 65 экспонентов и некоммерческих организаций в Spring Studios Tribeca.

А вот с 17-го по 21 мая пройдет уже долгожданная Frieze New York, которая в 12-й раз соберет 65 участников. В этом году Frieze сопровождает параллельная ярмарка NADA, организованная Новой ассоциацией арт-дилеров.

Середина июня привлекает всех ценителей искусства в швейцарский Базель. Art Basel считается крупнейшей в мире ярмаркой, для которой ведущие дилеры сохраняют некоторые из своих самых дорогих многомиллионных товаров. Список экспонентов включает буквально все главные галереи мира и обычно насчитывает около 300 участников. Нынешнее издание (edition, как говорят англосаксы) станет первым швейцарским выпуском под руководством Ноа Горовиц, который был назначен генеральным директором Messe.

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