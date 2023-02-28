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«Все ждут успеха Art Basel Hong Kong»

Дмитрий Буткевич — о международных художественных ярмарках

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о ближайших мероприятиях в разных концах света.

Фото: Bobby Yip / Reuters

Фото: Bobby Yip / Reuters

Я продолжу рассказ о международных художественных ярмарках 2023 года. В столице Испании с 22-го по 26 февраля проходит 42-я ARCO Madrid. Более 200 галерей в общем разделе и трех тематических, в том числе «Средиземноморье: Круглое море» и «Не бывает одинаковым. Латиноамериканское искусство».

А в первую неделю марта всех приглашает центр Мадинат Джумейра. Здесь будет уже 16-я по счету ярмарка Art Dubai. Я бывал на этом событии несколько лет назад. Это очень эффектная крупнейшая художественная ярмарка на Ближнем Востоке. Теперь она станет еще больше: более 130 галерей из 43 стран, в том числе более 30 новых экспонентов. Под руководством художественного руководителя Пабло дель Валя ярмарка пригласила четырех кураторов для организации специальных секций: Art Dubai Digital, Bawwaba (это для новых работ), а также Art Dubai Modern.

Одновременно в Нью-Йорке в 31-й раз проводится Outsider Art Fair с 64 экспонентами. В рамках Ярмарки искусства аутсайдеров пройдет выставка «Мы — птицы», в которую войдут работы с изображением птиц.

Следующий уик-энд на карте отмечен важнейшим событием в области старого искусства. Ярмарка TEFAF Maastricht в этом нидерландском городке на самой границе с Бельгией, рядом с Германией, проходит в течение сразу восьми дней и собирает 250 экспонентов, в том числе 13 новичков. Одновременно с ярмаркой пройдет Art Business Conference, еще одно важное событие в арт-мире.

Много было разговоров об упадке Гонконга как центра азиатского арт-рынка в последние два года, поскольку растут соседние центры художественной жизни и торговли — Сеул, Тайбэй, Сингапур, Токио. Тем не менее знаменитый Art Basel проводит здесь 23-25 марта свою ярмарку Art Basel Hong Kong, ABHK, крупнейшую со времен пандемии, с участием 177 экспонентов. Немногие иностранные посетители смогли посетить ярмарку в 2021/22 годах из-за строгой политики Гонконга в отношении COVID-19. Ограничения были сняты в конце прошлого года, поэтому все ждут успеха ABHK.

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