«Россети Тюмень» подключили к сетям новый объект Газпрома в Тюменской области

Компания «Россети Тюмень» завершила работы по технологическому присоединению новой газораспределительной станции (ГРС) Газпрома в Тюменской области. Благодаря 40 кВт мощности ГРС покроет растущие потребности в «голубом топливе» жителей города Ишима и 30 населенных пунктов Ишимского и Казанского районов, а также расположенных здесь промышленных предприятий и агрохозяйств.



В рамках договора техприсоединения «Россети Тюмень» установили две комплектные трансформаторные подстанции мощностью 25 кВА и 40 кВА и проложили две трассы ЛЭП с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). Контроль параметров качества и объема передачи электроэнергии на новом газораспределительном пункте будет осуществляться интеллектуальными приборами коммерческого учета с функцией дистанционной передачи данных.

Напомним, «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя повышению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области.