В Петербурге начал работу единый Центр управления электросетями

«Россети Ленэнерго» с 1 марта ввели в работу единый Центр управления сетями Санкт-Петербурга и Ленинградской области и дистанционного запуска. Площадка призвана обеспечить оперативное управление всей энергосистемы двух регионов, заявил на церемонии открытия губернатор Александр Беглов.

На открытии присутствовали члены правительства Санкт-Петербурга, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Центр управления сетями (ЦУС) «Россети Ленэнерго» представляет собой комплекс, обеспечивающий информационное взаимодействие с мобильными бригадами и задействованными ведомствами. Работа ЦУС сокращает время на ликвидацию технологических нарушений, обеспечивает бесперебойность электроснабжения потребителей и эффективность функционирования электросетевого комплекса. В основе — цифровые технологии, которые обеспечивают прямыми каналами связи с объектами управления и субъектам электроэнергетики для передачи телеметрической информации. В пункте может работать единовременно в смену 26 диспетчеров.

Одновременно «Россети» ввели в работу две подстанции: «Витебскую» с установленной мощностью 126 МВА, которая обеспечит электроснабжение объектов жилой застройки Шушар и линию трамвайной сети, и «Морскую» с установленной мощностью 80 МВА, которая будет питать часть Василеостровского района — около 15 тысяч жителей и социально значимые объекты.

«Это современный центр управления электросетями в России, в котором сосредоточены новые цифровые технологии. Все оборудование — отечественного производства. Мы объединили 36 разрозненных пунктов, и теперь с помощью автоматизированной системы происходит процесс управления»,— отметил Игорь Кузьмин.

Алла Михеенко, Сергей Яркин

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте