20-летний житель Ижевска погиб при падении со строящегося дома на улице Бородина

В столице Удмуртии устанавливаются обстоятельства падения 20-летнего молодого человека на строительном объекте, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

По данным проведенной проверки, трагедия произошла 28 февраля на улице Бородина. Молодой человек проводил подсобные работы на шестом этаже объекта незавершенного строительства, однако в ходе их выполнения он упал и погиб на месте.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.