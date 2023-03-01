В пустовавший офисный центр рядом с Ледовой ареной Екатеринбурга въехали арендаторы

В Екатеринбурге в офисный центр на ул. Декабристов, 69, который пустовал много лет въехали арендаторы. По данным портала 66.ру, объект заняли «СКМ Девелопмент» и «Банка Дом.РФ».

Несколько лет назад здание находилось в продаже — в 2017 году его продавали за 420 млн руб. Общая площадь четырехэтажного здания составляет около 7,6 тыс. кв. м. Строительство данного объекта началось еще в 2014 году.

В качестве застройщика фигурировала компания «Техностройинвест». По данным 66.ру, в 2021 году здание выкупила компания «СКМ Девелопмент». Сейчас здесь открыт офис продаж и бэк-офис застройщика. «Остальные площади сданы в аренду. К апрелю офисный центр будет полностью заселен», — рассказали в пресс-службе «СКМ Девелопмент» изданию. Там также добавили, что дом купца Афонина тоже станет частью офисного комплекса. Его могут приспособить под ресторан или представительский офис какой-либо компании. Напомним, ранее Дом Афониных занимала известный уральский ресторатор Ружена Воробьева, но ей пришлось покинуть старинный особняк.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «Прокурору рассказали историю "Дома Афониных"».

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