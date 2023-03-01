УФАС по Башкирии отменило итоги конкурса на ликвидацию свалки в Кумертау

Республиканское управление ФАС отменило результаты конкурса министерства природопользования и экологии Башкирии на ликвидацию несанкционированной свалки в Кумертау с начальной ценой контракта 324,8 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 14 февраля минэкологии заключило контракт с рязанским ООО «СМ-строй» (принадлежит Михаилу Савосину), но закупка была приостановлена из-за жалоб московского ООО «Унистрой» и новошахтинского ООО «Шахтастрой», которые поступили 15 февраля. По итогам рассмотрения жалоб УФАС провело внеплановую проверку.

Установлено, что победитель конкурса представил несуществующие контракты для подтверждения опыта исполнения аналогичных контрактов.

Так, в своей заявке «СМ-строй» указал контракт на ликвидацию несанкционированной свалки на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга. Но заказчик по данному контракту на запрос УФАС ответил, что не заключал таких контрактов с компанией.

Также не подтвердилось заключение контракта «СМ-строй» по рекультивации полигона ТБО «Царево». Учитывая, что компания представила недостоверные сведения, повлиявшие на победу, результаты конкурса должны быть пересмотрены.

Минэкологии Башкирии выдано предписание пересмотреть заявки участников конкурса.

УФАС также рассмотрит вопрос о наличии в действиях компании признаков нарушения антимонопольного законодательства, так как, согласно ФЗ «О защите конкуренции», не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение.

Майя Иванова

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