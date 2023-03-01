Здание в центре Ярославля отремонтировали для следственных действий

Объект культурного наследия местного значения в центре Ярославля отремонтировали для проведения следственных действий. О проведенных противоаварийных работах депутатам муниципалитета сообщил департамент градостроительства мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» часть помещений в здании на Андропова,21 обрушились в марте 2022 года, один человек погиб. По факту обрушения было возбуждено уголовное дело. Особняк является объектом культурного наследия местного значения. Как пояснили в департаменте градостроительства мэрии, собственник обрушившихся помещений не смог провести в них противоаварийные мероприятия. Они были организованы силами городских властей.

«17.01.2023 департаментом градостроительства выдано разрешение на первоочередные противоаварийные работы, предусматривающие работы по выведению из аварийного состояния несущей капитальной стены, железобетонной лестницы, кирпичной перегородки, ограждающей лестничную клетку. Проектом предусмотрена установка усиленных неинвентарных лесов для поддержки участка разрушенной стены и железобетонной лестницы. Данные работы необходимы для обеспечения безопасности должностных лиц при проведении следственных действий и экспертиз»,— рассказали в департаменте градостроительства.

Сейчас работы выполнены, доступ в здание разрешен только с согласия следствия. Здание находятся в собственности двух человек. «Часть помещений, принадлежащих собственнику, из-за которого произошло обрушение, видимо, будут изъяты и поступят на продажу»,— рассказал на комиссии муниципалитета главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Как следует из картотеки дел арбитражного суда Ярославской области, 15 февраля региональный департамент охраны объектов культурного наследия подал иск об изъятии нежилых помещений на Андропова,21 с последующей их продажей к индивидуальному предпринимателю Максиму Каткову. Заседание суда по иску назначено на 30 марта.

Андрей Иванов