Прокуратура Омска проводит проверку из-за угрозы обрушения многоквартирного дома

Проверку соблюдения прав жителей многоквартирного дома, которому грозит обрушение из-за аварийного состояния одной из несущих колонн, проведет прокуратура Омска.

«Прокуратура даст оценку техническому состоянию дома, полноте принимаемых уполномоченными органами мер по устранению причин произошедшего и недопущению дальнейшего разрушения строительных конструкций», - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее городская администрация заявила, что по заключению специалистов ООО «СтройКон» существует реальная возможность обрушения участка здания». Чтобы обезопасить жителей, местные власти приняли решение временно отселить часть жителей дома. По словам мэра Сергея Шелеста, 62 омичам, прописанным в третьем подъезде, будет предложено воспользоваться маневренным фондом муниципалитета. «Параллельно организуются дополнительные обследования, разрабатываются инженерно-технические решения для укрепления колонны», — добавил Сергей Шелест.

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Лолита Белова