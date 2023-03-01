Девелопер БЦ возле ТЮЗа оспаривает в суде отзыв разрешения на строительство

ООО «Капитель» — застройщик бизнес-центра на ул. Екатерининской, 72 — в судебном порядке оспаривает отзыв разрешения на строительство своего объекта. Как указано в материалах дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, компания подала соответствующее исковое заявление в суд к краевому минимуществу, отменившему разрешение на строительство. Разрешительную документацию министерство отозвало 16 сентября. «Капитель» требует, чтобы минимущество отменило приказ, аннулирующий действительность разрешения.

Еще одно требование истца — признать недействительным отказ минимущества о продлении действия разрешения на возведение торгово-административного здания на ул. Екатерининской, 72. В «Капители» хотят, чтобы ведомство повторно рассмотрело заявление общества. Заявление компании в суд было подано в декабре 2022 года. На недавнем заседании истец поддержал свои требования. Для предоставления дополнительных доказательств разбирательство отложили на 23 марта.

В 2008 году ООО «Капитель» получило разрешение на возведение 12-этажного торгово-офисного здания на ул. Екатерининской, 72, но к строительству не приступило. В 2016 году компания предложила увеличить высоту объекта до 95 м (25 этажей). Городская администрация сначала согласовала снятие лимитов по высоте, но прежние краевые власти заблокировали реализацию проекта.

Летом 2021 года минстрой предписал департаменту отозвать у «Капители» разрешение на строительство здания из-за нарушений законодательства. Предписание не выполнили. Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия в суде потребовала от департамента градостроительства и архитектуры, выдавшего разрешение, отозвать документ. Арбитраж оставил это заявление без рассмотрения. В настоящий момент аналогичный иск рассматривается в Ленинском райсуде.