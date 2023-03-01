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Коммерсантъ FM
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«Совсем без красивых моментов не обошлось»

Владимир Осипов — о матче «Краснодар»—ЦСКА

ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России. Несмотря на поражение от «Краснодара» со счетом 0:1, армейцы продолжат борьбу за выход в финал среди элитных клубов и пойдут по «Пути РПЛ». В первом матче в Москве ЦСКА выиграл 3:0 и взял верх по сумме двух встреч. За развитием событий на поле следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Шикарный стадион, прекрасное поле и серьезная для российского футбола вывеска, как выяснилось, совсем не гарантия классной игры. «Краснодар» и ЦСКА делали все, чтобы те, кто решил посвятить вечер просмотру матча, потом плевались и давали себе очередной зарок никогда не обращать внимания на наш футбол.

Армейцы одолели «Краснодар» по сумме двух матчей

Хотя совсем уж без красивых моментов не обошлось. Например, гол «Краснодара» со штрафного в исполнении Эдуарда Сперцяна был хорош, что отметил комментатор Константин Генич: «Сперцян бьет! 1:0! Шикарный удар Эдуарда Сперцяна, "Краснодар" повел».

Что же касается ЦСКА, то команда выглядела, мягко говоря, неубедительно, хотя главный тренер армейцев Владимир Федотов даже не скрывал, что в Краснодаре футбола в исполнении его подопечных было мало: «Процентов 15 недонастроя. Те моменты, которые мы доиграли в той игре, в этой реализовать не получалось. Мы мало играли в футбол, мы охраняли счет».

Помимо того, что преимущество ЦСКА по первому матчу было слишком серьезным, эта встреча не получилась зрелищной из-за формата Кубка России, при котором на данном этапе «Пути РПЛ» ни одна из команд не вылетает, уверен футбольный эксперт, тренер сборной Николай Писарев: «Мне игра не понравилась. Формат нынешнего Кубка России позволяет сделать осечку. На этой стадии никто не выбывает, поэтому в матче искры не летели. А вот "Спартак"—"Локомотив" на этом фоне мне больше понравился».

«Спартак» вышел в полуфинальный раунд верхней части сетки

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Не просто так после матча «Спартак»—«Локомотив» агент одного из лидеров «Локо» — Антона Миранчука — заявил, что игрок собирается продолжать карьеру в Европе. Если Антон будет выдавать такие же встречи, как против красно-белых, то предложение из Старого Света не заставит себя ждать — даже в нынешних условиях. От хороших футболистов, пусть и с русским паспортом, клубы отказываться не будут.

Подтверждает это и новый контракт Александра Головина с «Монако» с зарплатой выше €3 млн в год, на минуточку. И переговоры «Торино» с «Аталантой» о выкупе брата-близнеца Антона Миранчука, Алексея, который играет в туринском клубе на правах аренды. К тому же в переговорах между UEFA и РФС наконец произошел небольшой сдвиг.

Нет, нас никуда не вернули, но все же европейская федерация футбола пригласила женскую сборную России, где выступают девушки до 17 лет, сыграть на турнире в Бангладеш. Понятно, что это ничего не значит, но, может быть, в дальнейшем подобных историй будет больше и в итоге все вернется в привычное русло. Пока же следим за внутренним футболом, каким бы он ни был. 1 марта нас ждет еще один матч Кубка России — «Динамо»—«Крылья Советов». Игра пройдет в Москве, начало в 20:00.

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