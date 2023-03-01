«Совсем без красивых моментов не обошлось»

ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России. Несмотря на поражение от «Краснодара» со счетом 0:1, армейцы продолжат борьбу за выход в финал среди элитных клубов и пойдут по «Пути РПЛ». В первом матче в Москве ЦСКА выиграл 3:0 и взял верх по сумме двух встреч. За развитием событий на поле следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Шикарный стадион, прекрасное поле и серьезная для российского футбола вывеска, как выяснилось, совсем не гарантия классной игры. «Краснодар» и ЦСКА делали все, чтобы те, кто решил посвятить вечер просмотру матча, потом плевались и давали себе очередной зарок никогда не обращать внимания на наш футбол.

Хотя совсем уж без красивых моментов не обошлось. Например, гол «Краснодара» со штрафного в исполнении Эдуарда Сперцяна был хорош, что отметил комментатор Константин Генич: «Сперцян бьет! 1:0! Шикарный удар Эдуарда Сперцяна, "Краснодар" повел».

Что же касается ЦСКА, то команда выглядела, мягко говоря, неубедительно, хотя главный тренер армейцев Владимир Федотов даже не скрывал, что в Краснодаре футбола в исполнении его подопечных было мало: «Процентов 15 недонастроя. Те моменты, которые мы доиграли в той игре, в этой реализовать не получалось. Мы мало играли в футбол, мы охраняли счет».

Помимо того, что преимущество ЦСКА по первому матчу было слишком серьезным, эта встреча не получилась зрелищной из-за формата Кубка России, при котором на данном этапе «Пути РПЛ» ни одна из команд не вылетает, уверен футбольный эксперт, тренер сборной Николай Писарев: «Мне игра не понравилась. Формат нынешнего Кубка России позволяет сделать осечку. На этой стадии никто не выбывает, поэтому в матче искры не летели. А вот "Спартак"—"Локомотив" на этом фоне мне больше понравился».

Не просто так после матча «Спартак»—«Локомотив» агент одного из лидеров «Локо» — Антона Миранчука — заявил, что игрок собирается продолжать карьеру в Европе. Если Антон будет выдавать такие же встречи, как против красно-белых, то предложение из Старого Света не заставит себя ждать — даже в нынешних условиях. От хороших футболистов, пусть и с русским паспортом, клубы отказываться не будут.

Подтверждает это и новый контракт Александра Головина с «Монако» с зарплатой выше €3 млн в год, на минуточку. И переговоры «Торино» с «Аталантой» о выкупе брата-близнеца Антона Миранчука, Алексея, который играет в туринском клубе на правах аренды. К тому же в переговорах между UEFA и РФС наконец произошел небольшой сдвиг.

Нет, нас никуда не вернули, но все же европейская федерация футбола пригласила женскую сборную России, где выступают девушки до 17 лет, сыграть на турнире в Бангладеш. Понятно, что это ничего не значит, но, может быть, в дальнейшем подобных историй будет больше и в итоге все вернется в привычное русло. Пока же следим за внутренним футболом, каким бы он ни был. 1 марта нас ждет еще один матч Кубка России — «Динамо»—«Крылья Советов». Игра пройдет в Москве, начало в 20:00.