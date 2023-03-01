Уход иностранных поставщиков отрицательно повлиял на деятельность около 62% уральских компаний

Около 62% предприятий Урала отметили, что уход иностранных компаний отрицательно сказался на их деятельности в 2022 году. Об этом говорится в исследовании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). В нем приняли участие около 100 предприятий, на которых работают 12,5% экономически активного населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание комитета по промышленности Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заседание комитета по промышленности Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. После этого в отношении России были введены несколько пакетов санкций, в том числе ограничивающих сотрудничество иностранных предприятий и поставщиков с российскими. Многие зарубежные компании покинули российский рынок.

Тема импортозамещения в экономических условиях 2022 года стала важной для 9 из 10 предприятий обрабатывающей промышленности Свердловской области. О востребованности замены оборудования и комплектующих сказали около 38% компаний. Каждая четвертая компания находит российские аналоги комплектующих, однако всего 68,1% компаний выделили, что российские аналоги уступают по качественным характеристикам иностранным материалам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Породнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Породнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Есть предприятия, которые выиграли от импортозамещения, потому что увеличился запрос на их продукцию. Рынок освободился, российским производителям стало проще»,— рассказал «Ъ-Урал» первый вице-президент СОСПП Александр Породнов.

Он добавил, что в большей степени с проблемой импортозамещения столкнулись такие отрасли, как легкая промышленность и металлургия, так как им иностранные компании поставляли комплектующие, оборудование в значительном объеме.

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Анастасия Таначева