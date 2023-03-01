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Tecno представила складной смартфон Phantom V Fold

Компания Tecno представила Phantom V Fold — первый складной смартфон в линейке бренда. Продажи Tecno Phantom V Fold начнутся во втором квартале 2023 года. Стоимость смартфона составит от $1 тыс.

Фото: Tecno

Фото: Tecno

Новинка получила два LTPO AMOLED-дисплея, оба с частотой обновления изображения 120 Гц. Внешний экран диагональю 6,4 дюйма имеет разрешение 1080–2550 точек, внутренний 7,8-дюймовый дисплей получил разрешение 2000–2296. Смартфон получил чип MediaTek Dimensity 9000+ в сочетании с 12 Гб оперативной и 256 или 512 Гб встроенной памяти.

Во внешнем экране Phantom V Fold встроена 32 Мп камера, во внутреннем — 16 Мп. Основной модуль включает в себя основной 50 Мп объектив, 50 Мп телеобъектив и 13 Мп сверхширокоугольный объектив. Батарея 5000 мА•ч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт.

Максим Вершинин

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