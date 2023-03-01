В зоне СВО погиб бывший депутат, осужденный за сбыт наркотиков

Бывший депутат Советского районного совета депутатов Самары от «Единой России» Денис Штейн, погиб в зоне СВО. Сообщается, что он находился в рядах ЧВК «Вагнер».

В январе 2022 года Октябрьским районным судом Самары Денис Штейн был осужден по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере) на шесть лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу в августе, после того как апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию.

Об уголовном деле против против депутата Советского района Самары второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 (ранее — депутат первого созыва по одномандатному избирательному округу № 3), члена партии «Единая Россия» Дениса Штейна стало известно в декабре 2020 года. По версии следствия, подозреваемый приобрел с целью сбыта мефедрон массой не менее 311,05 г.

В том же месяце депутата задержали, Октябрьский районный суд отправил подозреваемого под стражу. Незадолго до этого в социальных сетях Денис Штейн опубликовал видеообращение, в котором заявил, что наркотики ему подбросили.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Денис Штейн пробудет в колонии без мандата».

Андрей Сазонов